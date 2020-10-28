بالوثائق.. لجنة برلمانية توجه عدة اسئلة لوزير التخطيط بشأن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة

2020/10/28 | 18:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وجه رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية حازم الخالدي ، عدة اسئلة لوزير التخطيط بشأن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وتقرير العملات الاجنبية للعقود الاستثمارية “.

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