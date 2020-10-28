العمل: إعادة أكثر من 43 مليار دينار لصندوق الحماية الاجتماعية من مصرف الرافدين

2020/10/28 | 18:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

افصح وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل حاشوش ، الأربعاء، عن وجود أكثر من 43 مليار دينار مودعة لدى مصرف الرافدين لم يتسلمها مستحقوها من الإعانة الاجتماعية خلال سنة واحدة.

وقال حاشوش في بيان تلقته / المعلومة/، إنه “تم تدقيق الحسابات العائدة لصندوق الحماية الاجتماعية لمدة سنة كاملة، وتبين وجود مبلغ 43 مليار و535 مليون دينار عراقي، مودع لدى مصرف الرافدين، ولكن مستحقوه لم يستلموها خلال المدة الماضية”، مبيناً أن “هذا المبلغ يجب ان يعاد الى صندوق الحماية الاجتماعية بعد اجراء التدقيق اللازم كونه من ايرادات الصندوق ومن تخصيصات الموازنة العامة”.

وأشار إلى أن وزارته “اتفقت مع مصرف الرافدين والبطاقة الذكية بموجب العقد المبرم معهم منذ العام 2009 وحتى الان؛لإعادة هذه المبلغ لانه لم يتسلم خلال مدة سنة كاملة”، لافتاً إلى أن “هذا المبلغ سيعزز ايرادات الصندوق وسيحسن فرص استفادة الفقراء منه”.



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