الحلبوسي والكاظمي يبحثان الأوضاع والأزمات التي تمرُّ بها البلاد

2020/10/28 | 18:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأوضاع والأزمات التي تمرُّ بها البلاد، وسبل معالجتها في ظل الظروف الراهنة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

واضاف البيان، انه “جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع والأزمات التي تمرُّ بها البلاد، وسبل معالجتها في ظل الظروف الراهنة”.

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