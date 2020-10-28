2020/10/28 | 18:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، الأزمات التي تمر بها البلاد.



وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تشرين الأول 2020)، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم، رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي".

واضاف، "حيث جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع والأزمات التي تمرُّ بها البلاد، وسبل معالجتها في ظل الظروف الراهنة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي والحلبوسي يبحثان سبل معالجة الأزمات التي تمر بها البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي والحلبوسي يبحثان سبل معالجة الأزمات التي تمر بها البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).