2020/10/28 | 18:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- يمكن أن يتحول اقتصاد العراق المنهار إلى تهديد لمنظمة أوبك التي تعاني من أجل الحفاظ على أسعار النفط، حيث يريد بعض العراقيين من الحكومة أن تضعهم في المرتبة الأولى عن طريق ضخ المزيد من النفط، وهي خطوة يمكن أن تفكك اتفاقية أوبك+.



ويقول تقرير لوكالة “بلومبرغ” الأميركية إنه في حال انتهك منتج مهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأزمة الاقتصادية في العراق تهدد منظمة “أوبك” المنهارة وكالة الصحافة المستقلة.

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