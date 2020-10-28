قائممقام سنجار : قانون الانتخابات ضيع حقوق الايزيدين

2020/10/28 | 18:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة..رأى قائممقام قضاء سنجار النائب السابق، محما خليل علي آغا، بان حقوق المكون الايزيدي الانتخابي ضاعت وصودرت في قانون الانتخابات الأخير الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي.



وقال علي آغا ان “الظلم لم يتوقف على مدينة سنجار المنكوبة والمكون الايزيدي، على كافة الصعد، منذ النظام السابق الذي مارس التغيير الديمغرافي بحق سكانها ولحد الان، وبدلا […]

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