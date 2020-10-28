محدث.. النفط يُعمق خسائره لـ6% بعد بيانات المخزونات الأمريكية

2020/10/28 | 18:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار النفط خسائرها لنحو 6 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان بيانات المخزونات الأمريكية.

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