بالفديو: الفنان كاظم الساهر يطرب العراقيين بنشيداً وطنياً للعراق

2020/10/28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

نشر الفنان العراقي كاظم الساهر، اليوم الاربعاء، اغنية جديدة له كنشيداً وطنياً للعراق.

وكتبت صفحة الفنان الرسمية عبر فيسبوك: “هدية من كاظم الساهر للشعب العراقي، وباللغة الانكليزية:

Gift from Kadim Al Sahir for the Iraqi People

وحظيت الاغنية بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وكمية من الاعجاب والاطراءات الايجابية للعمل الجديد.

وسبق للساهر ان اقترح نشيداً وطنيا بأسم “سلاما عليك على رافديك”، وحدثت حوله بعض المشادات والمناوشات الحكومية ولم يمضي بأعتماده رسمياً.

