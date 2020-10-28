2020/10/28 | 19:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة..



اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو ان محافظتي بغداد وكربلاء المقدسة خاليتان من المخيمات ، موضحة ان الوزارة اغلقت ودمجت ضمن خطتها عشرة مخيمات في بغداد وديالى وكربلاء المقدسة ونينوى خلال الشهر المنصرم.



وستشهد الايام المقبلة غلق خمسة مخيمات في المحافظات الأخرى.



وقالت جابرو في مؤتمر صحفي مشترك عقدته اليوم مع رئيس لجنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرة الهجرة تعلن خلو بغداد وكربلاء من مخيمات النازحين وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الهجرة تعلن خلو بغداد وكربلاء من مخيمات النازحين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الهجرة تعلن خلو بغداد وكربلاء من مخيمات النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).