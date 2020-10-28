"صيد الثعالب".. السلطات الأميركية تقبض على 5 عملاء صينيين

2020/10/28 | 19:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات الأميركية خمس عملاء صينيين، بسبب دورهم في حملة استهدفت معارضي الحكومة الصينية، حسبما أعلن مسؤولون أميركيون، الأربعاء.

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