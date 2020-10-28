2020/10/28 | 19:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – حققت مبادرة منع التقليد، المطالبة باعتماد الأندية والاتحادات الرياضية العراقية على ملابس أصلية غير مقلدة، نجاحا كبيرا هذا الموسم.



نجاح كبير زيد يعرب، مستشار التسويق الرياضي الذي أطلق المبادرة قبل عدة أشهر، أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن 17 من 20 ناديا في الدوري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدوري العراقي..



نجاح كبير لمبادرة منع التقليد وكالة الصحافة المستقلة.

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