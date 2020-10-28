الانبار..20% من المتواجدين في مخيمات النزوح لديهم مؤشرات امنية تمنع عودتهم

2020/10/28 | 19:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاص…

كشف مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة، الاربعاء، ان 20% من الاسر النازحة في مخيمات النزوح عليها مؤشرات امنية ومشاكل عشائرية تحول دون عودتها الى مناطق سكناها المحررة في مدن الانبار .

وقال ابو ريشة في تصريح لـ / المعلومة/ ان ” 20% من الاسر النازحة داخل مخيمات النزوح في قضاءي العامرية والحبانية عليهم مؤشرات امنية ومشاكل عشائرية تحول دون عودتها الى مناطق سكناها المحررة”.

واضاف ان” هنالك رفض كبير لعودة هذه الاسر الى مناطق سكناها المحررة من قبل سكان مدن الانبار فيما تسعى الحكومة المركزية والمحلية والمنظمات الاممية ايجاد حلول تلك الاسر التي انتمى احد افردها الى عصابات داعش الارهابية”، مبينا ان” منع عودة هذه الاسر يأتي للحيلولة دون وقوع عمليات ثأر عشائر تؤثر سلبا على استقرار الاوضاع الامنية في عموم مدن المحافظة”.



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