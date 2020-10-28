اسرار كورونا.. المناعة بعد الاصابة لاتدوم

2020/10/28 | 19:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} تعتبر الإصابة بفيروس كورونا مرتبطة بشكل وثيق بالمناعة الخاصة بكل إنسان.في بريطانيا صدرت دراسة حديثة تؤكد أن المناعة لدى البريطانيين تراجعت بشكل واضح في الأشهر الأخيرة.فما تأثير ذلك على تفاقم انتشار الوباء؟

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