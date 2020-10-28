العامري من ديالى: دماء ضحايا مجزرة الخيلانية لن تذهب سدى

2020/10/28 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري من ديالى، الاربعاء (28 تشرين الاول 2020)، أن دماء ضحايا مجزرة الخيلانية لن تذهب سدى.

وقال العامري في خلال حضوره مجلس عزاء شهداء مجزرة الخيلانية، إن "دماء ضحايا مجرزة لن تذهب سدى، والانتقام من المجرمين سيكون قريبا ويجب أن نتعاون جميعا للحفاظ على الأمن بالمحافظة".

وأضاف، أن "ديالى خرجت من الطائفية ولن نسمح بالعودة اليها".

وكان مسؤول حكومي سابق في ديالى قال، الاربعاء، ان رئيس منظمة بدر هادي العامري زار مجلس عزاء ضحايا مجزرة الخيلانية في قضاء المقدادية شمال شرق المحافظة.وذكر رئيس مجلس قضاء المقدادية السابق( 45كم شمال شرق بعقوبة) عدنان التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" رئيس منظمة بدر هادي العامري زار مجلس عزاء ضحايا مجزرة الخيلانية في قضاء المقدادية" لافتا الى انه "دعا الى فتح تحقيق عاجل في الاعتداء ومطاردة فلول خلايا داعش الارهابية في منطقة الخيلانية وانهاء اي فراغات في محيط قضاء المقدادية".واضاف التميمي،ان" العامري دعا الى وحدة الصف في مواجهة الارهاب الذي يحاول من خلال جرائمه البشعة شق الصفوف لافتا" الى ان العامري "دعا الجيش والشرطة والحشد الشعبي الى سرعة التحرك ازاء المناطق التي تنشط بها خلايا داعش واستئصالها وانهاء اي تهديد امني ضد المقدادية وبقية مدن ديالى".وكان 5 اشخاص قتلوا واصيب 4 اخريين في اعتداء ارهابي يوم امس في منطقة الخيلانية من بينهم شيخ قبيلة بني كعب في ديالى علي فضاله الكعبي

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