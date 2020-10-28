الكاظمي والحلبوسي يبحثان التطورات على الساحة العراقية

2020/10/28 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، 28 تشرين الأول، 2020، مع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، مجمل الأوضاع والأزمات التي تمرُّ بها البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي التقى الحلبوسي وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع والأزمات التي تمرُّ بها البلاد، وسبل معالجتها في ظل الظروف الراهنة".

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