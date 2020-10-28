عمار يوسف يوضح بشأن قانون سامراءعاصمة العراق للحضارة الاسلامية

2020/10/28 | 19:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضح النائب عن محافظة صلاح الدين عمار يوسف حمود، اليوم الاربعاء، بشأن قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية”.وقال النائب في بيان تلقى “النورنيوز” نسخة منه، أنه” لا بد بعد الجدل والكلام الكثير ان اكتب بهذا الشأن حتى لا تختلط الاوراق وحتى لا يحترق الاخضر بسعر اليابس، وأن القانون سعى به الاخ …

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