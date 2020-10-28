مصدر مطلع.. الخلاف مازال مستمر بشأن دوائر كركوك الانتخابية

2020/10/28 | 19:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافاد مصدر نيابي مطلع، اليوم الاربعاء، ان الخلاف ما زال مستمرا بشأن توزيع دوائر كركوك الانتخابية.وقال المصدر في حديث لـ “النور نيوز” شريطة عدم ذكر اسمه ان اجتماعا منعقد لممثلي مكونات المحافظة منذ عصر اليوم الى ما بعد وقت العشاء ولم يتوصل الى حل بين الاطراف”.واضاف المصدر ان “رئيس مجلس النواب انضم الى …

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