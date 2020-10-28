وزارة الاتصالات تطلب دعم البنك الدولي للتحول الرقمي الإلكتروني

2020/10/28 | 19:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اكدت وزارة الاتصالات، الاربعاء، حاجتها لدعم البنك الدولي بهدف دعم العراق في مجال التحول الرقمي الالكتروني، لافتة الى ان مشاريعها ليست بحاجة المال. وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بإشراف مباشر من وزير الاتصالات أركان شهاب أحمد الشيباني عقدت الوزارة اليوم مؤتمرها مع البنك الدولي ومن خلال دائرة …

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