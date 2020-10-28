الوكالة الوطنية العراقيـة للانباء/ نينا / تكشف الخلاف الرئيس في توزيع الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك

2020/10/28 | 19:12 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / افصح نواب من محافظة كركوك ، عن الخلاف الرئيس بشأن توزيع الدوائر الانتخابية في محافظتهم .وتحدث نواب لمراسل الوكالة الوطنية العراقيـة للانباء / نينا / ان " الخلاف الحالي يتعلق بعدد مقاعد وحدود كل دائرة انتخابية ، بعد تقسيم كركوك الى 3 دوائر انتخابية لمكونات العرب والكرد والتركمان ".واوضح النواب ان " ملحق الدوائر الذي اعدته اللجنة القانونية يتضمن 12 مقعدا لكركوك ، يضاف لها كوتا مقعد واحد للمكون المسيحي في دائرة واحدة تجمع الأصوات من كل مناطق المحافظة ".واضاف ان " المكون الكردي رفض مقترحا تبناه المكونان العرب والتركمان بتحديد 4 مقاعد لكل دائرة انتخابية ، ثم اقترح تخصيص (4) مقاعد في الدائرة الشرقية ذات الاغلبية السكانية للمواطنين الاكراد ، و(3) مقاعد في الدائرة الغربية للمناطق ذات السكان العرب ، و5 مقاعد في مركز المدينة ذات اغلبية تركمانية في تلك الاحياء والضواحي ، وقد رفضه المكونان العربي والتركماني تباعا ".وقرر مجلس النواب تأجيل التصويت على تقسيم الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك ، لحين اتفاق مكوناتها على آلية لتوزيع الدوائر./انتهى5

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