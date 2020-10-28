وزير الصناعة : كركوك تشهد منجزا كبيرا في مطارها المدني وندعم سرعة افتتاحه قريبا

2020/10/28 | 19:12 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك / نينا/قال وزير الصناعة والمعادن نوفل عزيز الخباز , ان كركوك تشهد انجاز مشروع كبير ومهم وهو مطارها المدني .وقال خلال اطلاعه مع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري بحضور قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق ركن سعد حربيه وقاده امنيين ومدراء عامين والعاملين بالمطار , اننا شاهدنا بجولتنا حجم الاعمار الكبيره والجوده والجمالية بالعمل مع قرب افتتاح المطار وسنكون داعمين لكركوك وادارتها ومواطنيها بتحقيق حلمهم ./انتهى

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