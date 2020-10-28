الكاظمي والحلبوسي يبحثان سبل معالجة الازمات التي يمر بها العراق

2020/10/28 | 19:12 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الاوضاع والازمات التي تمر بها البلاد، وسبل معالجتها في ظل الظروف الراهنة./ انتهى2

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