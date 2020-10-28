شاهد.. رسالة

2020/10/28 | 19:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنجار (العالم) 2020.10.28 – في مقطع لافت من وثائقي "سنجار ضحية الإرهاب" من سلسلة وثائقيات قناة العالم ضمن سلسلة وثائقيات "محطات عراقية" تتوجه امرأة إ...

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