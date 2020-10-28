إيران تدعم عراقا مستقلا وموحدا وذا سيادة

2020/10/28 | 19:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، ان دعم عراق مستقل وقوي وموحد هو من سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيصبح العراق أكثر استقلالية وت...

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