2020/10/28 | 19:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة..



بتمويل من الاتحاد الأوروبي، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع “ميسان الجميلة” الذي يركز على تأهيل البنى التحتية الترفيهية وتوفير فرص عمل.



ويدعم المشروع، ومدته سنتان، النمو الاقتصادي والاجتماعي عبر السياحة البيئية وتأهيل الإرث الثقافي والتجميل الحضري.



وينفذ بالشراكة مع محافظة ميسان ومنظمة أوكسفام، في إطار برنامج دعم تعافي العراق واستقراره عبر التنمية المحلية.



[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمم المتحدة تطلق مشروع “ميسان الجميلة” لتأهيل البنى التحتية الترفيهية وتوفير الوظائف وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تطلق مشروع “ميسان الجميلة” لتأهيل البنى التحتية الترفيهية وتوفير الوظائف) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تطلق مشروع “ميسان الجميلة” لتأهيل البنى التحتية الترفيهية وتوفير الوظائف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).