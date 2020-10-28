بعد اهماله 17 عاماً… توافد دولي نحو محافظة عراقية لإستخراج “المنتج الافضل عالميا”: كان يغطي 90 % من حاجة العراق

2020/10/28 | 19:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتبطت عودة صناعة الزجاج في محافظة الأنبار بتنفيذ المشاريع الاستثمارية، التي ستوجه بوصلة تلك الصناعة إلى اتجاهها الصحيح، الذي يضمن عودة العمل واستثمار هذه الثروة في النهوض بالصناعة الوطنية أولاً، وتعظيم واردات الدولة ثانياً.

ولابد من ذكر ان الشركة العامة للزجاجيات والحراريات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن تأسست في سبعينيات القرن الماضي، وتتألف من ثلاثة مجمعات هي مجمع زجاج ومجمع سيراميك ومجمع الحراريات.

كشف مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، الاربعاء، عن وجود مفاوضات بين وزارة الصناعة ووفود من شركات روسية وصينية وعربية لاستثمار معمل زجاج الرمادي لإعادة تشغيله .

وقال الطرموز إن “وفودا من شركات استثمارية مختصة في مجال صناعة الزجاج من روسيا والصين ودول عربية تتفاوض مع وزارة الصناعة لغرض اعادة تشغيل معمل زجاج الرمادي المتوقف عن العمل منذ اكثر من 17 عام بسبب الاحداث التي شهدتها المحافظة”.

واضاف ان” وزارة الصناعة عرقلت منذ اعوام عملية تشغيل المعمل الذي ينتج الواح زجاجية تعد الافضل على المستوى العالمي وتسد حاجة البلاد من هذه المادة فضلا على انها توفر عملة صعبة للبلد وتساهم في تشغيل الايدي العاملة”.

وأوضح الطرموز، ان “المعمل تعرض للتدمير والسرقة من قبل داعش ابان سيطرتهم على مدينة الرمادي”، موضحا ان “حكومة الانبار المحلية بانتظار نتائج المفاوضات تمهيدا لاعادة تشغيل المعمل الذي يعد من اهم المعامل الحيوية ويضم 7 معامل كلا حسب اختصاصه

عروض استثمارية

من جانبه يقول مدير الشركة العامة للزجاجيات والحراريات في الأنبار المهندس ناظم رضا حمد، في تصريحات سابقة رصدتها “يس عراق”، أن “هناك عروضاً استثمارية من شركات راغبة بالاستثمار، وهي عروض لا تزال قيد الدراسة ومن المؤمل البت بها قريباً”، منوهاً بأن “الشركة طرحت جميع معاملها للاستثمار لكونه الحل الجيد لإعادة توظيف العناوين، وإعادة إعمار وزيادة طاقات هذه المعامل وفقا لأحدث التكنولوجيا الموجودة في العالم”.

وتابع حمد، أن من “مشجعات الاستثمار لدى هذه الشركات هو أن صحراء الأنبار غنية بالمواد الأولية المحلية، وتوفر القوى العاملة، والعناصر الأخرى التي تشجع لإقامتها”، موضحاً أنه “توجد في الشركة العديد من الخطط والبرامج لغرض تشغيل هذه المعامل، وبالتالي تشغيل أبناء المحافظة وزيادة إيرادات الشركة وإيرادات المحافظة”.

زجاج الرمادي

وأضاف حمد، أنه “في مدينة الرمادي يقع معمل زجاج يعود تأريخ افتتاحه إلى العام 1970، وكان إنتاجه مصنفاً من أجود أنواع الزجاج، ويتسع لنحو (5) آلاف موظف”، مشيراً إلى أن “هذا المعمل متوقف عن العمل منذ 16 عاماً بعد أن كان يغطي أكثر من 90 % من حاجة السوق المحلية من الزجاج، وإلى الآن المعمل معطل”.

ودعا إلى “ضرورة تأهيله وزيادة إنتاج الدخل للمحافظة، والتقليل من الاستيرادات الخارجية”، مبيناً أن “الأواني الزجاجية التي كان يصنعها هذا المعمل تعد ذات منشأ عالمي، بينما المواد الخام المستخدمة كان يحصل عليها من ثروات المحافظة”.

ويبلغ عدد موظفي الشركة العامة للزجاجيات والحراريات في الأنبار، بحدود 2500 موظف، أغلبهم من سكنة محافظة الأنبار، بحسب بيانات حكومية.

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