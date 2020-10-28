الدورة على رأس قائمة الإصابات الجديدة في جانب الكرخ

2020/10/28 | 19:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الاربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تشرين الأول 2020)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزع على النجو التالي":

عدد الاصابات 686 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——————61

ابو دشير ——————24

الاسكان ——————3

الاعلام ——————25

البياع ——————14

التاجي ——————20

التراث ——————1

الحارثية ——————2

الحرية ——————35

الخطيب ——————9

الــدورة -———-——63

الدولعي ——————12

الرحمانية ——————6

السيدية ——————16

الشالجية ——————6

الشرطة الخامسة———2

الشعلة ——————32

الطارمية ——————21

الطوبجي ——————10

العامرية ——————2

العطـيـفيـة -—————18

الغزاليـة -—————51

القادسيـة —————-6

الكاظميـة —————51

المحمودية —————37

المكاسب —————-1

المنصور —————-20

المواصلات -————- 2

الوشاش —————- 9

اليوسفية —————1

اليـرموك ——-———25

جــكوك —————-1

حي الجامعة ————-45

حي الجهاد -————46

حي الخضراء -————9

حي العامل -————-18

حي العدل ——-——-15

سبع البور —————1

ســويـب —————4

مجمع الايادي ——--—1

سكنة جانب الرصافة -———19

محافظة البصرة ———1

محافظة الديوانية -——1

محافظة ديالى -———1

محافطة النجف ———1

محافظة كربلاء ———1

محافظة بابل ———3

الشفاء:405

الوفيات:1

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