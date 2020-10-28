العمل العراقية: مصرف الرافدين يُعيد 43 مليار دينار لصندوق الحماية الاجتماعية

2020/10/28 | 19:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن عادل حاشوش، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، عن وجود أكثر من 43 مليار دينار مودعة لدى مصرف الرافدين لم يتسلمها مستحقوها من الإعانة الاجتماعية خلال سنة واحدة.وقال حاشوش في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم …

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