2020/10/28 | 19:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقعت وزارة الصحة العراقية، زيادة الإصابات بفيروس كورونا بشكل ضئيل خلال انخفاض درجات الحرارة.ولفتت "الصحة"، اليوم الأربعاء، أن التخوف ليس من تقلبات الظروف المناخية ولكن من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، مؤكدة استعدادها لاستقبال …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية: 5% نسبة الالتزام بالإجراءات الوقائية.. وإصابات كورونا سترتفع) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية: 5% نسبة الالتزام بالإجراءات الوقائية.. وإصابات كورونا سترتفع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).