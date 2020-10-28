العراق بحاجة إلى قادة بناء لا قادة صراع

2020/10/28 | 19:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.أحمد عدنان الميالي

لا يمكن أن تبنى الدول دون وجود قيادة

سياسية ناهضة وواعية وفاعلة، فالقيادة

تعد مرتكز أساسي في بناء أو إعادة بناء

الدولة، بل الأهم من بين العوامل

والمرتكزات، ولا يمكن مغادرة

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