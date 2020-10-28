2020/10/28 | 19:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.طارق عبد الحافظ الزبيدي

تعد الوظيفة العامة في العراق عنصر جذب

خاصة بعد 2003، كون الراتب بدأ بالتحسن

بالقياس إلى ما قبل 2003، بعد أن كانت

سابقاً عنصر نفور (عند البعض) لأسباب

متعددة، مقابل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوظيفة والموظف في العراق والعلاقة بينهما) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوظيفة والموظف في العراق والعلاقة بينهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).