الكاظمي يلتقي الحلبوسي ويبحث معه أوضاع البلاد

2020/10/28 | 19:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الأربعاء، سبل معالجة الأزمات التي تمر بها البلاد.وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.وجرى خلال اللقاء، وفقاً للبيان، “بحث مجمل الأوضاع والأزمات التي …

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