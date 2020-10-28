2020/10/28 | 19:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة..



تكلّف الجريمة الإلكترونية الشركات في جميع أنحاء العالم ما بين 4 إلى 8 تريليون دولار سنويًا كما لديها القدرة على النمو عشرين ضعفًا خلال السنوات القليلة المقبلة وذلك وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Acronis سيرجي بيلوسوف خلال قمة Acronis العالمية للحماية الإلكترونية 2020، التي اجتذبت أكثر من 9500 متخصصاً من جميع أنحاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قمة Acronis : الجريمة الإلكترونية تكلّف الشركات ما يصل إلى 8 تريليون دولار سنوياً وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قمة Acronis : الجريمة الإلكترونية تكلّف الشركات ما يصل إلى 8 تريليون دولار سنوياً) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قمة Acronis : الجريمة الإلكترونية تكلّف الشركات ما يصل إلى 8 تريليون دولار سنوياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).