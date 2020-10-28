2020/10/28 | 19:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ على الرغم من أنها عادة غربية ، إلا أن عيد الهالوين، وجدت لها طريقا لإحتفال فى مصر خلال الأعوام الأخيرة ، وأصبح الاحتفال به شئ أساسى ، ويستعد له بعض المصريين خلال هذه الأيام فى التحضير له كمناسبة سنوية.



واحتفلت الفنانة ميس حمدان ، بعيد الهالوين ، ونشرت مقطع فيديو لها ، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو..



“بشكل مخيف” ميس حمدان تحتفل بعيد الهالوين وكالة الصحافة المستقلة.

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