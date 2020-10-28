"عشر سنوات".. اكتشاف صادم لتأثير كورونا على الدماغ بعد الشفاء

2020/10/28 | 19:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر باحثون من أن التعافي من كورونا المستجد ليست نهاية تأثيرات هذا الفيروس على جسم الإنسان، إذ وجد علماء أن البعض قد يعاني من تأثيرات كبيرة على وظائف الدماغ.

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