بالصور.. عدول شاب عن الإنتحار من عمود كهرباء بالبصرة

2020/10/28 | 19:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أقنعت فرق الدفاع المدني شاب عشريني العمر عن لعدول عن تنفيذ قرار رمي نفسه والانتحار بعد ان تسلق أعلى عمود للكهرباء في منطقة سوق القبلة في محافظة البصرة .

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