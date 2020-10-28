بالجدول.. نتائج مباريات الدور الثالث لمسابقة كأس العراق

2020/10/28 | 19:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن اتحاد الكرة، الاربعاء، عن نتائج مباريات الور الثالث لمسابقة كأس العراق.

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