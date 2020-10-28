الخطوط الجوية الملكية الأردنية تخسر 151 مليون دولار العام الحالي

2020/10/28 | 19:43 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/كشفت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن خسارة تقدر بنحو 151 مليون دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2020، بالاضافة لأنخفاض أعداد المسافرين بنسبة 74 %.وأكدت الشركة في بيان صحفي اليوم، أن تراجع الإيرادات وأعداد المسافرين هو نتيجة حتمية لتداعيات فيروس كورونا المستجد السلبية عليها، وما نتج عنها من قرارات تستهدف حماية المجتمع من الناحية الصحية كفرض محددات على السفر في مطار الملكة علياء الدولي لنحو 6 أشهر، ووقف رحلات نقل المسافرين.ونقلت الشركة حتى نهاية العام الربع الثالث من العام الحالي نحو 665 ألف مسافر مقارنة بحوالي 8ر2 مليون مسافر للفترة نفسها من العام الماضي 2019.يذكر أن الشركة التي تعتبر الناقل الرسمي للاردن، تخدم حاليا وجهات محدودة ومقتصرة بفعل عزوف المسافرين عن السفر والقيود الحكومية التي تفرضها الدول على حركة السفر العالمية التي ستؤخر تعافي قطاع الطيران./انتهى

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