وصول محولات لرفد منظومة الطاقة الكهربائية في مناطق شمالي البصرة

2020/10/28 | 19:43 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / تسلمت مديرية توزيع كهرباء شمالي البصرة أربع محولات كهربائية نوع ( 31,5 mba ) ستسهم في تحسين الطاقة الكهربائية في مناطق شمالي المحافظة .وقال محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الأمير العيداني بحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " جهزت مديرية توزيع كهرباء شمالي المحافظة بأربع محولات كهربائية نوع ( 31,5 mba ) مختصة للضغط العالي من منشأ ( إيران ترانسفور) مع قطع غيار متكاملة لتلك المحولات .وبين" محافظ البصرة أن العقد المبرم تم انجازه قبل الفترة المحددة للتسليم ضمن مناقصة كهرباء (13) لعام 2019، لافتا الى ان هناك مشاريع اخرى يتم متابعتها لأنجازها بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة تتعلق بقطاع الكهرباء في المحافظة./انتهى

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