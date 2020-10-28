نائبة تطالب رئيس الوزراء بتقديم الأسباب الموجبة للموافقة على استقالة أمين بغداد

2020/10/28 | 19:43 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / طالبت النائبة هناء تركي الطائي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتوضيح الأسباب التي دعت للموافقة على طلب استقالة أمين بغداد المهندس منهل الحبوبي، وبيان الموقف الحكومي إزاء ذلك.وقالت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / أن : ما عرفناه عن المهندس الحبوبي هو شخصية وطنية مهنية نزيهة كفوءة، ونأمل أن لا تكون هناك جهة قد مارست ضغوطاتها وتقف وراء هذه الاستقالة، لأن ما ورد في وسائل الإعلام أسباب غير مقنعة أوعزها إلى العارض الصحي وما يتطلب من علاج طويل الآمد خارج العراق.واضافت الطائي : أظن ان استقالته هي ليست تهرباً من المسؤولية وإنما هي صرخة احتجاج طلباً لمساندته للوقوف بوجه الفساد ووجه الذين يريدون العراق ضعيفا، لا الموافقة على استقالته لإرضاء المافيات واللوبيات والجهات المتنفذة في الوقت الذي تشكو فيه محافظة بغداد تردي الوضع الخدمي والعمراني بمستوياتها كافة./انتهى3

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