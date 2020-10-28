عراقي وسورية يتبادلان الابتزاز بصور خاصة والشرطة تتدخل

2020/10/28 | 19:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة المجتمعية في محافظة البصرة العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص "تبادل الابتزاز" مع فتاة سورية بعدما هددا بعضهما بعضا بنشر صور خاصة ع...

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