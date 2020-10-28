توصية نيابية بعدم ادراج قانون الاقتراض في جلسات البرلمان لحين رد الحكومة على تشريعه من عدمه

2020/10/28 | 19:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اوصت اللجنة المالية النيابية رئاسة مجلس النواب بعدم ادراج مشروع قانون تمويل العجز المالي " الاقتراض " على جدول اعمال جلسات البرلمان ، لحين رد الحكومة بشأن الاستغناء عن تشريع القانون من عدمه .وكانت اللجنة المالية وجهت اليوم كتاباً رسميا الى رئيس الوزراء لبيان رأيه بالاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي ، تعقيبا على تصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة ، عن وجود حلول لدى وزارة المالية لتوفير السيولة النقدية لتأمين الرواتب في حال عدم التصويت على القانون ./انتهى5

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