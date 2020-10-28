علاوي: قانون الدوائر سيكرس الطائفية والمحاصصة وسينتهي بإجراءات تقسيم البلاد

2020/10/28 | 19:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، قانون الانتخابات قائلا انه جاء وفق مقاسات بعض الكتل والأحزاب الحاكمة محذراً من انعكاس ذلك سلباً على الاجواء الانتخابية القادمة.

علاوي اكد ان قانون الانتخابات سيكرس الطائفية والمحاصصة وسينتهي باجراءات واضحة لتقسيم البلاد كما سيعزز الانقسامات التي يشهدها البلد على صعيد السلطات النيابية والقوى المكونة للمجلس، واشار الى ان قانون الانتخابات الجديد سيضعف من دور النائب ويعزز المناطقية على حساب مصلحة البلد العليا، الامر الذي سيرتد على الحكومة.

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