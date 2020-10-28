الحلبوسي: الجرائم باسم الإسلام تسيء لمبادئه السمحة

2020/10/28 | 19:54 - المصدر: قناة التغيير

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واعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي جرائم الانتقام والقتل بحجة الدفاع عن الإسلام لا تقلُّ في إساءتها لصورة الإسلام ونبيّه ومبادئه السمحة.

الحلبوسي وفي كلمة بمناسبة المولد النبوي الشريف إن رسالة الإسلام تتمثل بالعدل والتسامح والسلام والإنسانية وتحمِّلُ المسلمين مسؤولية حمايتها وصونها والالتزام بمبادئها.https://ar-

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