العمل: لدى مصرف الرافدين 43 مليار دينار لم تسلم لمستحقيها

2020/10/28 | 19:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، وجود اكثر من 43 مليار دينار لدى مصرف الرافدين، لم تسلم الى مستحقيها من المشمولين بالإعانة الاجتماعية.

وقال وزير العمل عادل حاشوش، في تصريح له، اليوم (28 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إنه "تم تدقيق الحسابات العائدة لصندوق الحماية الاجتماعية لمدة سنة كاملة، وتبين وجود مبالغ تقدر بـ43 مليار و535 مليون دينار عراقي، مودعة لدى مصرف الرافدين، ولكن مستحقيها لم يستلموها خلال المدة الماضية"، مشيرا الى أن "هذا المبالغ يجب أن تعاد إلى صندوق الحماية الاجتماعية بعد إجراء التدقيق اللازم كونها من إيرادات الصندوق ومن تخصيصات الموازنة العامة".

وأشار إلى أن وزارته "اتفقت مع مصرف الرافدين والبطاقة الذكية بموجب العقد المبرم معهم منذ العام 2009 وحتى الآن لإعادة هذه المبالغ لأنها لم تستلم خلال مدة سنة كاملة"، مبينا أن "هذا المبالغ ستعزز إيرادات الصندوق وستحسن فرص استفادة الفقراء منه".

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