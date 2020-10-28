نتائج 7 مباريات أجريت هذا اليوم ضمن مسابقة ’كأس العراق’ بكرة القدم

2020/10/28 | 19:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت اللجنة التطبيعية للاتحاد المركزي لكرة القدم، الاربعاء، نتائج مباريات اليوم ضمن الدور الثالث لكأس العراق.



وبحسب النتائج المعلنة، والتي تابعها "ناس" (28 تشرين الاول 2020)، فقد فاز فريق بلد بهدف على فريق بلدية الموصل، فيما فاز فريق الشرقاط بهدفين مقابل لا شيء على فريق المصلى.

اما فريق نوروز فقدم فاز بنتيجة كبيرة وبـ 9 اهداف دون مقابل على فريق سهل نينوى، وسجل فريق الجولان هدفين في مرمى فريق هيت دون مقابل.

وفي ذات السياق، تفوق فريق شهربان بهدفين لواحد على فريق الصوفية، اما فريق الخالص فقد فاز بهدف وحيد على اعالي الفرات.

واخيرا، اجتاز فريق بابل نظيره قلعة صالح بهدفين مقابل هدف واحد.

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