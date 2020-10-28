صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 686 المسجلة اليوم

2020/10/28 | 19:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم الاربعاء، عن الموقف الوبائي مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا واعداد الشفاء والوفيات.

وبلغ عدد الاصابات 686 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————61

ابو دشير —————24

الاسكان ——————3

الاعلام ——————25

البياع ——————14

التاجي ——————20

التراث ——————1

الحارثية ——————2

الحرية ——————35

الخطيب ——————9

الــدورة -———-——63

الدولعي ——————12

الرحمانية ——————6

السيدية ——————16

الشالجية ——————6

الشرطة الخامسة———2

الشعلة ——————32

الطارمية ——————21

الطوبجي ——————10

العامرية ——————2

العطـيـفيـة -—————18

الغزاليـة -—————51

القادسيـة —————-6

الكاظميـة —————51

المحمودية —————37

المكاسب —————-1

المنصور —————-20

المواصلات -————- 2

الوشاش —————- 9

اليوسفية —————1

اليـرموك ——-———25

جــكوك —————-1

حي الجامعة ————-45

حي الجهاد -————46

حي الخضراء -————9

حي العامل -————-18

حي العدل ——-——-15

سبع البور —————1

ســويـب —————4

مجمع الايادي ——–—1

سكنة جانب الرصافة ——19

محافظة البصرة ———1

محافظة الديوانية -——1

محافظة ديالى -———1

محافطة النجف ———1

محافظة كربلاء ———1

محافظة بابل ———3

الشفاء: 405..



الوفيات: 1

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