الاقاليم النيابية: نواب كركوك لم يحسموا توزيع مقاعد المحافظة والامر سيترك للقانونية

2020/10/28 | 19:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص..

اعلنت لجنة الاقاليم النيابية، الاربعاء، عن عدم توصل نواب كركوك الى توافق بشان تقسيم مقاعد كركوك على الدوائر الانتخابية الثلاثة، مهددا بحسم الامر بين لجنته واللجنة القانونية في حال عدم حسم الامر.

وقال عضو لجنة الاقاليم محمود اديب لـ/المعلومة/ انه “تم حسم محافظة كركوك بتقسيمها الى ثلاثة دوائر انتخابية متوسطة ومن ثم يجري تقسيم عدد مقاعدها على الدوائر الثلاث”.

واضاف انه “تم دمج بعض الاقضية والنواحي في محافظة كركوك لتوحيد الدوائر الثلاث”، مشيرا الى انه “تم ترك تقسيم عدد المقاعد الانتخابية بين الدوائر على نواب المحافظة على غرار بقية المحافظات الاخرى”.

واوضح ان “نواب كركوك لم يتمكنوا من حسم الامر والتواصل الى حل توافقي حول تقسيم عدد المقاعد على الدوائر”، لافتا الى ان “لجنة الاقاليم وبالتنسيق مع اللجنة القانونية ستحسم توزيع المقاعد على الدوائر في المحافظة اذ اصر نواب كركوك على عدم حسم الامر”.

وكانت اللجنة القانونية النيابية اكدت، الاحد الماضي، بان مجلس النواب لم يحسم بشكل كامل الدوائر الانتخابية وانما صوت فقط على الية تلك الدوائر ب 16 محافظة وتبقت كركوك والموصل.انتهى25و

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