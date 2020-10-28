بري: الحكومة قد تبصر النور في غضون أيام

2020/10/28 | 19:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة…

اكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، إن الحكومة اللبنانية الجديدة قد ترى النور خلال 4 أو 5 أيام إذا استمرت الأجواء الإيجابية “.

وقال بري في بيان، إن“الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون 4 أو 5 أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم حاليًا “.

وعُيّن سعد الحريري رئيسًا للوزراء للمرة الرابعة، الأسبوع الماضي، بعد خلافات سياسية على تشكيل حكومة جديدة سيكون عليها علاج الأزمة المالية المستعصية في البلاد”.



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