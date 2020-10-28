2020/10/28 | 20:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.علي المعموري

يٌعًد عراق مابعد 2003 من أكثر موضوعات

الدراسات الأكاديمية والسياسية

المثيرة للجدل، ذلك أن عملية التطبيع

الديمقراطي التي أرادتها الولايات

المتحدة الأمريكية في العراق بعد إسقاط

ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقلية النخب الحاكمة في عراق مابعد 2003) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقلية النخب الحاكمة في عراق مابعد 2003) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).