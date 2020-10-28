2020/10/28 | 20:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) – أقيمت اليوم الأربعاء 7 مباريات في الدور الثالث لبطولة كأس العراق، أبرزها فوز نوروز على سهل نينوى بـ9 أهداف دون رد.



ونستعرض لكم في الآتي نتائج اليوم في الدور الثالث من بطولة كأس العراق.



بلد 1 × بلدية الموصل 0 المصلى 0 × الشرقاط 2 نوروز 9 × سهل نينوى 0 الجولان 2 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كأس العراق..



تعرف على نتائج اليوم وكالة الصحافة المستقلة.

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